Berrío soma um gol e duas assistências em 103 minutos de Flamengo

VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo batalhou para contratá-lo e até agora Orlando Berrío tem dado conta do recado mesmo longe da melhor condição física. O colombiano soma 103 minutos jogados pelo time rubro-negro. Foram duas assistências e um gol marcado em três partidas disputadas. Quando esteve em campo, o camisa 28 mostrou intensidade e disposição. Berrío custou R$ 11 milhões aos cofres da Gávea. O Flamengo pagará R$ 4,7 milhões em 2017 e R$ 6,3 milhões apenas em 2018. A negociação com o Atlético Nacional-COL foi longa, mas prevaleceu a vontade do jogador em se mudar para o Brasil. O problema é que Berrío não realizou a pré-temporada no CT Ninho do Urubu e existe uma diferença para os demais companheiros apesar do porte físico privilegiado. Ele ainda busca a forma ideal. Até por isso, deixou o gramado no intervalo da vitória por 1 a 0 sobre o América-MG para evitar maiores problemas no adutor da coxa esquerda. O jogo que marcou a classificação na Primeira Liga teve uma amostra da velocidade do atacante e um belo passe na sequência para o gol de Gabriel. No clássico contra o Botafogo, assistência para o tento de Everton que garantiu a vitória por 2 a 1. Na estreia pelo time rubro-negro, Berrío fez um dos gols no triunfo sobre o Grêmio. Ele jogou 45, 30 e 28 minutos, respectivamente. Mesmo sem o ritmo ideal, Berrío soma bons números em seu começo no Flamengo. Alguns torcedores mostram empolgação com a performance do colombiano, outros ainda preferem a cautela. O fato é que pelo investimento realizado, velocidade e força física, o clube rubro-negro acredita que ele será um nome importante na temporada. "O Orlando [Berrío] é um jogador extremamente veloz e pode atuar pelo lado ou centralizado. Trabalhamos com ele nas duas condições. Logicamente, o jogador não está 100% na parte física. Sabíamos que o Berrío teria dificuldade para terminar a partida. Infelizmente, ele tomou uma pancada na boca e sentiu um pouco de incômodo na coxa. Sem dúvida alguma, pelas características que possui, será um jogador importante para o resto do ano", encerrou o técnico Zé Ricardo.