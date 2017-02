Unespar publica lista de espera e segunda chamada do Sisu

Selecionados escolheram a Unespar como primeira opção no Sisu

Os convocados em segunda chamada para os cursos da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já têm data para fazer a matrícula. Na próxima quarta e quinta-feira (22 e 23), a instituição receberá os documentos dos aprovados a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os selecionados escolheram a Unespar como primeira opção no Sisu e integram o grupo dos que manifestaram interesse pela lista de espera. Os chamamentos respeitam a ordem de classificação dos candidatos e a quantidade de vagas ociosas. A homologação da lista de espera e o edital de convocação estão publicados em www.unespar.edu.br/matriculas.

MATRÍCULAS - Existem duas possibilidades de fazer a matrícula. A primeira é comparecer pessoalmente ao campus para o qual foi selecionado. Se o próprio candidato não puder estar presente, pode solicitar a um procurador legalmente reconhecido que faça a matrícula.

A outra opção, para quem reside fora do território paranaense, é por meio de correspondência dos Correios. Os selecionados devem comprovar o local da moradia e enviar toda a documentação até 23 de fevereiro via, Sedex, para o endereço do campus em que foi aprovados e aos cuidados do setor de Controle Acadêmico.

DOCUMENTOS - Para todos os convocados é exigida a entrega do requerimento de matrícula preenchido e impresso que está disponível em www.unespar.edu.br/matriculas; duas cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento; duas cópias da Cédula de Identidade Civil ou da Carteira Modelo 19, se for estrangeiro; duas cópias do CPF; duas cópias do Documento Militar para maiores de 18 anos, do sexo masculino; duas cópias do Título de Eleitor para maiores de 18 anos; uma via original e uma cópia do Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio.