Unicamp divulga relação de aprovados na segunda lista do vestibular 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou nesta sexta-feira (17) a lista dos aprovados em segunda chamada no vestibular 2017. As notas e a classificação dos candidatos já estão disponíveis para consulta na página da Comvest. A relação completa foi publicada no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), responsável pelo vestibular. A consulta pode ser feita pela inscrição, nome do candidato ou pela inicial do nome. A lista, com 3.254 nomes, é composta por todos os candidatos que realizaram a matrícula não presencial no período definido e demais candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação nos cursos. A matrícula presencial dos aprovados nas duas primeiras chamadas será no dia 21 de fevereiro, das 9h às 12h, nos respectivos campi. A Comvest ressalta que a vaga só estará garantida após a matrícula presencial. PRÓXIMAS CHAMADAS De acordo com a Comvest, a terceira chamada será divulgada no dia 21 de fevereiro até as 23h59 e a matrícula deverá ser feita no dia 23. Os candidatos já matriculados nas três primeiras chamadas, inclusive aqueles que aguardam remanejamento, deverão fazer a confirmação de matrícula no dia 2 de março das 9h às 16h, ou das 18h às 21h, no caso de integrantes de cursos noturnos, nos respectivos campi. A Comvest reforça que a matrícula só estará garantida após sua confirmação na data e horário estipulados, caso contrário será definitivamente cancelada. Entre os dias 3 e 6 de março, os candidatos ainda não convocados deverão obrigatoriamente fazer a declaração de interesse por vagas, pela internet, na página da Comvest. Caso contrário, eles serão eliminados do processo de convocação das próximas chamadas do vestibular. Ao todo, haverá 11 chamadas este ano, sendo a última -caso existam vagas em aberto- no dia 29 de março, às 17h30, que incluirá também a lista de candidatos remanejados. Os convocados em última chamada deverão realizar a matrícula no mesmo dia, das 17h30 às 18h, no campus de Campinas, na Diretoria Acadêmica, para os ingressantes de todos os cursos. Confira o calendário completo das chamadas no site da Comvest. ESCOLAS PÚBLICAS Dos aprovados na primeira chamada da Unicamp, 52% de alunos são provenientes de escolas públicas. Destes, 32,9% (571 estudantes) se declararam pretos, pardos ou indígenas. Ao todo, 73.489 pessoas se inscreveram no vestibular deste ano, que oferece 3.330 vagas em 70 cursos de graduação. A Unicamp não adota o sistema de cotas, mas concede bonificação nas notas da primeira e segunda fases para alunos. Todos os candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas recebem 60 pontos na primeira fase e outros 90 pontos na segunda fase. Os candidatos de escola pública autodeclarados pretos, pardos ou indígenas têm além desses, outros 20 e 30 pontos respectivamente na primeira e na segunda fases.