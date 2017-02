Vasco anuncia contratação de Luís Fabiano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após muitas negociações na China, Luís Fabiano e Vasco tiveram um desfecho positivo. O atacante de 36 anos conseguiu a rescisão com o Tianjin Quanjin e acertou a transferência para o clube carioca. O jogador foi anunciado nesta sexta-feira (17) como reforço do clube. Luís Fabiano, inclusive, já havia sido inscrito pelo Vasco no Campeonato Carioca. Ele entrou no lugar de Éder Luís e estava somente esperando a rescisão para ficar totalmente regularizado. Fabuloso havia renovado automaticamente o vínculo com os chineses até o fim de 2017, mas possuía um acordo verbal com o Tianjin para a ruptura. No entanto, o artilheiro não abria mão de receber bonificações atingidas e foi pessoalmente ao país asiático negociar as premiações. Luís Fabiano chega como o reforço de maior peso do Vasco para a temporada e pode ser considerado o "presente de Natal" (bem) atrasado que o presidente cruzmaltino, Eurico Miranda, havia prometido. O dirigente, aliás, já tinha demonstrado otimismo na contratação do experiente jogador no dia da apresentação do meia Wagner, cravando que ele atuaria no clube caso voltasse ao Brasil. O atacante também estava na mira do Santos e da Ponte Preta, clube que o revelou e no qual ele diz que deseja encerrar a carreira. Na China, Luís Fabiano teve um bom desempenho e fez 23 gols em 29 jogos, tornando-se o artilheiro do Tianjin Quanjian na temporada.