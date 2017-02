Gabriel Jesus passa por cirurgia bem sucedida em Barcelona

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City, se recupera de cirurgia realizada na quinta-feira (16), em Barcelona. O clube inglês divulgou uma imagem do ex-palmeirense após passar por operação. O atacante da seleção brasileira sofreu uma fratura no quinta metatarso do pé direito, em jogo pelo City na segunda-feira (13). "Sorridente e bem disposto depois de ter sido operado ao pé, em Barcelona. Rápidas e boas melhoras", afirmou o clube em texto publicado no Twitter oficial do Mancheser City.