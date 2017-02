São Paulo vende 15 mil entradas antecipadas para possível estreia de Pratto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (17) que já vendeu 15 mil ingressos para a partida deste sábado (18) contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, que terá como principal atrativo a presença do atacante Lucas Pratto. Anunciado na última semana, o jogador deve estrear com a camisa tricolor. Com início às 19h30 (de Brasília), a partida será a segunda do clube no Morumbi nesta temporada. Na primeira, estreia de Rogério Ceni no estádio, mais de 50 mil torcedores ocuparam as arquibancadas para acompanhar a vitória por 5 a 2 sobre a Ponte Preta. O argentino esteve presente no Morumbi na virada sobre a equipe de Campinas. Ao lado de Jucilei, o ex-jogador do Atlético-MG foi ao gramado se apresentar à torcida. Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde quarta-feira (15), Pratto está apto a participar do jogo contra o Mirassol. A contratação do centroavante foi confirmada na sexta-feira da última semana (10). Pratto assinou por quatro anos com o São Paulo, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador –a outra metade segue com o Atlético-MG.