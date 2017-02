Leco confirma Roberto Natel como vice em chapa para eleição no São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atual presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, anunciou nesta sexta-feira (17) que seu vice na chapa que concorrerá nas eleições de abril será Roberto Natel. Natel havia postulado candidatura para concorrer no pleito, mas desistiu para apoiar Barros e Silva, mais conhecido como Leco. A chapa terá como adversário José Eduardo Mesquita Pimenta, que já chefiou o clube entre 1990 e 1994. No período, o São Paulo se sagrou bicampeão mundial interclubes. A candidatura do opositor tem ganhado força internamente. Com isso, a aliança entre Leco e Natel surge como trunfo para a situação. "Nossa aliança sela a comunhão de propósitos e ideais que nunca deixou de existir entre nós. E representa mais uma garantia de implementação do novo estatuto, uma conquista histórica para o clube, aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo na nossa gestão", afirmou Leco, por meio de comunicado. Natel havia deixado o cargo de vice-presidente do São Paulo em setembro passado para se dedicar a sua campanha. "Esta união só foi possível porque os grupos e lideranças políticas que desde o início deram sustentação, robustez e confiança à nossa candidatura a receberam com entusiasmo e de braços abertos", disse Leco.