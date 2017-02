Dorival deve contar com todos os reforços após derrota no clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se por um lado Dorival Júnior não vem podendo contar com algumas de suas principais peças, como Ricardo Oliveira e Renato, por outro o treinador santista tem motivos para comemorar. Isso porque, para o jogo deste sábado (18), contra a Ferroviária, na Vila Belmiro, ele deve ter à disposição todos os reforços contratados pelo Santos para a temporada 2017. Dentre os seis contratados, todos eles já estão à disposição, exceção feita ao colombiano Vladimir Hernández. Porém, a expectativa na Vila Belmiro é que ele seja regularizado ainda nesta sexta-feira (17), ficando assim à disposição para o jogo da quarta rodada do Paulista. O atraso na documentação de Hernández aconteceu por conta de uma parcela que o Santos não havia pago ao Junior Barranquilla, da Colômbia. O valor foi acertado nesta semana e, com isso, o atacante deve ter seu nome publicado no BID ainda nesta sexta-feira. Dos seis reforços, Leandro Donizete, Bruno Henrique e Kayke já jogaram. O lateral Matheus Ribeiro e o zagueiro Cleber ainda aguardam uma oportunidade. Curiosamente, os únicos que ainda não estrearam fazem parte justamente do setor que mais vem preocupando o Santos neste início de temporada: a defesa. Até aqui, foram sete gols sofridos em apenas três jogos. Apesar de não apontar a zaga como culpada pelos gols, Dorival Júnior pode optar por Cleber caso não queira seguir improvisando –Yuri, volante de origem, vem atuando na defesa. Cleber ainda poderia entrar nas vagas de Leandro Donizete ou Lucas Veríssimo, jogadores que menos vêm agradando os torcedores neste início de ano. No caso de o primeiro ir para o banco de reservas, Yuri poderia jogar em sua posição de origem, ao lado de Thiago Maia. O Santos faz o último treino antes do próximo compromisso na tarde desta sexta-feira (17), às 15h30 (de Brasília), no CT Rei Pelé. A expectativa é que Dorival Júnior volte a fechar a atividade para a imprensa, assim como fez antes do clássico contra o São Paulo.