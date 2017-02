Destaques da programação (de 18 a 24 de fevereiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 18 HBO, 22h. CREED: NASCIDO PARA LUTAR Título original: Creed Produção: EUA, 2015 Direção: Ryan Coogler Elenco: Sylvester Stallone, Phylicia Rashad, Ritchie Coster, Michael B. Jordan Adonis Creed é filho do lendário ex-campeão de boxe Apollo. Após a morte de Apollo no ringue, Adonis sonha em seguir os passos do pai no boxe. Ele viaja à Filadélfia, então, a fim de contratar o campeão aposentado Rocky Balboa para treiná-lo. Pouco depois, enquanto Adonis se esforça nos treinos, Rocky deverá provar mais uma vez que é um lutador de verdade. - DOMINGO, 19 Telecine Pipoca, 20h. CASAMENTO GREGO 2 Título original: My Big Fat Greek Wedding 2 Produção: Canadá/EUA, 2016 Direção: Kirk Jones Elenco: Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris Toula e Ian continuam casados e têm uma filha adolescente, que, cansada da intromissão da família em sua vida, planeja fazer faculdade em outra cidade. Ao mesmo tempo, os Portokalos descobrem que uma união da família não foi oficializada, o que vira motivo para mais um casamento grego. - SEGUNDA, 20 Maxprime, 20h20. PERSEGUIÇÃO VIRTUAL Título original: Open Windows Produção: Espanha/EUA, 2013 Direção: Nacho Vigalondo Elenco: Elijah Wood, Sasha Grey, Neil Maskell, Michelle Jenner, Julián Villagrán, Carlos Areces Fã da bela atriz Jill Goddard, Nick ganhou um concurso para conhecer a estrela. A atriz, porém, cancela o encontro na última hora. Logo depois, um homem misterioso oferece a Nick a chance de espiar a atriz através do seu computador, e ele aceita o trato sem imaginar as consequências. - TERÇA, 21 Canal Brasil, 22h. MÃE SÓ HÁ UMA Produção: Brasil, 2016 Direção: Anna Muylaert Elenco: Naomi Nero, Dani Nefussi, Matheus Nachtergaele, Luciana Paes Pierre se vê numa situação-limite ao descobrir que sua mãe pode ser uma criminosa. A tensão se agrava com questões referentes à sexualidade e à sua nova família, que idealiza um filho que não existe. - QUARTA, 22 TCM, 17h20. O DEMOLIDOR Título original: Demolition Man Produção: EUA, 1993 Direção: Marco Brambilla Elenco: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne Um dos policiais mais duros e um dos bandidos mais perigosos dos anos 90 são congelados no mesmo dia. O plano é que elas sejam descongelados para continuar sua briga no ano 2032, em meio a uma sociedade futuristica onde a lei baniu fumo, bebida, sexo e armas. - QUINTA, 23 Telecine Cult, 23h50. NINFOMANÍACA - VOLUME I Título original: Nymphomaniac - Volume I Produção: Alemanha/Bélgica/Dinamarca/França, 2013 Direção: Lars Von Trier Elenco: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgrd, Shia Labeouf Seligman acha uma mulher ferida em um beco e a leva para casa a fim de oferecer tratamento. Ao recobrar a consciência, porém, a mulher assume ser uma ninfomaníaca e relata para ele suas aventuras sexuais. - SEXTA, 24 Maxprime, 23h. O DURÃO Título original: Get Hard Produção: EUA, 2015 Direção: Etan Cohen Elenco: Will Ferrell, Kevin Hart, Craig T. Nelson, Alison Brie, Paul Ben-Victor, Dan Bakkedahl, Greg Germann Quando o milionário James King é julgado por fraude, o juiz dá 30 dias para ele resolver seus assuntos antes de ser mandado para a prisão. Desesperado, James pede para Darnell Lewis lhe ensinar a sobreviver na cadeia. Mas ele descobre que Darnell é apenas um empresário honesto, que não tem a menor ideia do que significa viver atrás das grades.