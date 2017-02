Curitiba celebra primeira festa de tradições africanas no domingo

Evento é organizado Padre Agler Cherizier, da Pastoral do Imigrante, na foto, com Congolesa Elizabet Nelly e os Nigerianos Olutayo Abiodun Babarinde, Abiola Sanusi Babarinde (foto: Levy Ferreira/SMCS)

No próximo domingo (19), Curitiba promoverá sua primeira festa de tradições africanas. O evento terá comidas e músicas típicas, uma forma de mostrar um pouco da riqueza cultural e diversidade do continente. A festa será no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, com início às 10h, com uma celebração ecumênica, e segue com apresentações e almoço até às 18 horas.

O evento é organizado pelo padre Agler Cherizier, na Pastoral do Migrante. A Prefeitura de Curitiba colaborou com a manutenção do bosque e segurança da Guarda Municipal.

Conhecido pelos costumes da colônia italiana, o bairro Santa Felicidade também tem uma forte tradição de recepção de imigrantes, centralizado pelo trabalho da pastoral desde os tempos da formação do bairro. O padre Cherizier julga ser importante dar visibilidade à cultura africana, uma vez que muitos imigrantes do continente vivem na capital paranaense. “Hoje em Curitiba temos pessoas de diversos países africanos como Congo, Angola, Nigéria e outros. Também temos muitos haitianos, uma país americano, mas de tradições africanas”, disse.

A celebração também é importante para mostrar as diferentes culturas advindas da África. “Vamos ter apresentações culturais como dança, poesia, música, além de diversas comida típicas”, disse o padre.

Elizabet Nelly é natural do de Kinshasa, capital do Congo, e vive em Curitiba há quatro anos. Muito feliz com sua nova cidade, Elizabet afirma que o evento é uma ótima maneira de mostrar a diversidade da cultura africana. “Muitos pensam que a África é um país e não percebem que se trata de um continente com muitas nações e diferenças culturais”, afirmou.

O casal de nigerianos Olutayo Abiodun Babarinde e Abiola Sanusi Babarinde eram namorados na cidade de Oyo State. Quando Abiola decidiu vir ao Brasil, se estabeleceu em Curitiba. Um ano depois, seu namorado, Olutayo, seguiu o mesmo caminho para então casarem na capital do Paraná. Estabelecidos na cidade há uma década, ambos dizem adorar a morada. “Já até nos acostumamos ao frio”, brinca Olutayo.

Sobre a feira, o casal Babarinde acredita que é uma forma de mostrar os sabores e ritmos do seu país. “Também vai ser uma boa maneira de matarmos a saudade das nossas tradições”, e completa: “todos são bem vindos!”

Festa - Quanto à gastronomia típica, cada país apresentará um pouco dos seus pratos mais tradicionais. O chikwang, por exemplo, é prato congolês, à base de mandioca. Outra especialidade do país é o mikate yamasango, uma espécie de bolo de fubá. Haverá também uma apresentação de mutuashi, dança típica do país.

Outra delícia africana que será servida é o nigeriano moin moin, prato composto à base de feijão fradinho e que leva camarão. A Nigéria também traz o fufu, bolinho de arroz que pode ser comido com os molhos egusi – à base de espinafre - ou soup – à base de carne e tomate.

Os haitianos apresentam o durizcole, feito de arroz e feijão, com tempero típico do Haiti, servido com frango frito.