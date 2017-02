Relator da Lava Jato diz ser contra foro privilegiado

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O relator das ações oriundas da Operação Lava Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, disse nesta sexta-feira (17) ser contra o foro privilegiado. "Eu, já de muito tempo, tenho subscrito uma visão crítica do chamado foro privilegiado por entendê-lo incompatível com o princípio republicano, que é o programa normativo que está na base da Constituição brasileira", disse Fachin após um evento no STF nesta manhã. O ministro também disse que o Supremo precisará verificar se o debate sobre esta questão se dará na Corte ou no Congresso. "A questão, todavia, que se coloca é saber se essa alteração pode ser feita por uma mudança de interpretação constitucional ou se ela demanda, da parte do Poder Legislativo, uma alteração própria do Poder Legislativo", afirmou o ministro. O ministro Luís Roberto Barroso enviou nesta quarta (15) ao plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) um processo para discutir a redução do alcance da prerrogativa de foro de deputados, senadores e ministros. Para Barroso, os demais ministros devem se manifestar sobre a possibilidade de restringir o foro a casos relacionados a acusações por crimes cometidos durante e em razão do exercício do cargo. O documento de Barroso não faz relação com a recente nomeação de Moreira Franco a ministro do governo de Michel Temer. No entanto, indiretamente, se a tese for levada adiante pelo Supremo, pode ter efeito na hipótese de abertura de investigações sobre fatos referentes a um período em que ele não tinha foro no Supremo. A nomeação de Moreira, citado em delações da Lava Jato, foi contestada por partidos de oposição, mas uma liminar do ministro Celso de Mello na terça (14) confirmou a decisão de Temer de nomeá-lo ministro. Na interpretação de Barroso, seria mantido o entendimento do STF de que um caso deve ser transferido a instâncias inferiores se o seu alvo perder o cargo que lhe dá o foro -é o caso das ações contra Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na Lava Jato. A nomeação de Moreira Franco a ministro do governo de Michel Temer foi contestada por partidos políticos. Moreira é citado em delação da Lava Jato.