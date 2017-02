Estuprador do Siena Chumbo é preso em Campo Largo

(foto: Polícia Civil)

Um homem de 46 anos, suspeito de violentar uma menina de 11 anos em dezembro de 2016, além de tentar estuprar uma jovem de 19 anos cerca de um mês antes, foi preso na manhã desta sexta-feira (17), em sua residência, situada em Campo Largo – Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ação foi realizada pela equipe do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria). Com Silva, a polícia apreendeu um celular roubado de uma das vítimas.



As investigações tiveram início após a família da garota de 11 anos registrar um boletim de ocorrência (B.O) no núcleo, relatando que a criança teria sido abusada sexualmente no dia 9 de dezembro de 2016, quando estava indo para a escola que estudava, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).





Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia