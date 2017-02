Novo teto para compra de imóveis com FGTS injetará R$ 4,9 bi na economia

JULIO WIZIACK BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O aumento do limite de financiamento de imóveis com recursos do FGTS para R$ 1,5 milhão deverá injetar na economia R$ 4,9 bilhões neste ano. O impacto foi calculado pela Seplan (Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos) do Ministério do Planejamento. Segundo a Seplan, a medida poderá levar a um acréscimo anual de R$ 490 milhões de contas vinculadas do FGTS para a compra de cerca de 4.000 imóveis. Se essa previsão se concretizar, serão 0,07 pontos percentuais de aumento no PIB deste ano. O limite do valor de aquisição dos imóveis foi alterado nesta quinta-feira (16) por um a resolução do CMN (Conselho Monetário Nacional) e está alinhado com uma estratégia do governo de retomada do crescimento. O novo valor passa a vigorar a partir de segunda (20) e vai até 31 de dezembro deste ano. Antes, os trabalhadores só poderiam usar o FGTS para a compra de imóveis de até R$ 950 mil em algumas regiões do país. Agora, o novo teto (R$ 1,5 milhão) passa a valer em todo o território.