Destaques da programação (de 18 a 24 de fevereiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 18 Record TV, 15h30. NANNY MCPHEE E AS LIÇÕES MÁGICAS Título original: Nanny McPhee and The Big Bang Produção: França/EUA/Reino Unido, 2010 Direção: Susanna White Elenco: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans Uma jovem mãe luta para criar seus filhos ao mesmo tempo em que cuida de sua fazenda, enquanto seu marido está na guerra. As coisas só começam a melhorar a partir da chegada de Nanny McPhee, que ajudará na educação das crianças e nos afazeres domésticos. Com suas magias, McPhee encanta a mãe e suas crianças. - DOMINGO, 19 Globo, 14h31. A INVENÇÃO DE HUGO CABRET Título original: Hugo Produção: EUA, 2011 Direção: Martin Scorsese Elenco: Asa Butterfield, Sacha Baron Cohen, Chloe Grace Moretz, Ben Kingsley Hugo é um garoto de 12 anos que vive numa estação de trem em Paris, no começo do século 20. Seu pai, um relojoeiro que trabalha num museu, morre pouco depois de mostrar a Hugo a sua última descoberta: um andróide. Logo, Hugo faz amizade com uma jovem que tem uma chave que cabe no fecho existente no robô. É o início de uma surpreendente aventura. - SEGUNDA, 20 Globo, 22h44. MEU PASSADO ME CONDENA 2 Produção: Brasil, 2015 Direção: Julia Rezende Elenco: Fabio Porchat, Miá Melo, Antonio Pedro, Ricardo Pereira A vida de casado dos apaixonados Fábio e Miá cai na rotina quando as diferenças, que não são poucas, precisam ser enfrentadas. Após Fábio esquecer o terceiro aniversário de casamento, Miá decide pedir um tempo. Quando o avô de Fábio, que mora em Portugal, o comunica que ficou viúvo, ele enxerga nesta viagem para o funeral uma oportunidade de salvar seu casamento. - TERÇA, 21 Globo, 15h17. RECÉM-CHEGADA Título original: New in Town Produção: EUA/Canadá, 2009 Direção: Jonas Elmer Elenco: Renee Zellweger, Harry Connick Jr., Siobhan Fallon, JK Simmons Lucy Hill é uma ambiciosa executiva, apaixonada pelo estilo de vida que leva em Miami. Quando surge a chance de reestruturar uma fábrica, no meio do nada, ela vê a chance de uma promoção e aceita imediatamente. Mas o que seria apenas mais um trabalho se transforma numa tremenda roubada. - QUARTA, 22 Globo, 15h17 UMA LIÇÃO DE MÃE Título original: Three Weeks, Three Kids Produção: Canadá, 2011 Direção: Mark Jean Elenco: Anna Chlumsky, Warren Christie, Jakob Davies, Chelah Horsdal, Jennifer e Mandy são irmãs muito diferentes. Quando Mandy pode sair em sua tão aguardada lua de mel, Jennifer tem que encarar o papel de mãe. Nessa troca de lugares, elas vão pensar o que realmente querem da vida. - QUINTA, 23 Globo, 15h16 VOCÊ NÃO PODE BEIJAR A NOIVA Título original: You May Not Kiss the Bride Produção: EUA, 2011 Direção: Rob Hedden Elenco: Dave Annable, Katharine McPhee, Rob Schneider, Mena Suvari Bryan é obrigado a casar com a filha de um gangster croata para que ela consiga a cidadania americana, mas o "sogro" ordena que nada deve acontecer entre eles. A situação piora quando a noiva é raptada na lua de mel, pois Bryan deve resgatá-la antes que o sogro descubra. - SEXTA, 24 Globo, 15h19 UM FAZ DE CONTA QUE ACONTECE Título original: Bedtime Stories Produção: EUA, 2008 Direção: Adam Shankman Elenco: Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce, Russell Brand, Richard Griffiths Um arquiteto que perdeu seus sonhos acaba virando faz-tudo de um hotel. Lá, passa a cuidar dos sobrinhos e nota que as histórias que conta para que durmam, misteriosamente, viram realidade. Ele logo tenta se aproveitar, criando historias bizarras que lhe garantam seus desejos. Mas a magia está nas crianças, e ele acaba por perder o controle sobre a situação.