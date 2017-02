Rapaz polemiza ao comemorar nascimento de filho com cigarro de maconha

Redação Bem Paraná com portais

Em Santos, no litoral paulista, um jovem gerou polêmica nas redes sociais ao postar uma foto comemorando o nascimento do filho. Na foto, em um quarto de hospital, ao lado da companheira, o jovem aparece segurando um cigarro de maconha, que na legenda, diz que seria para comemorar a chegada na criança.

"Aqui no hospital, só esperando a chegada do meu primeiro filho para fumar 'aquele' de comemoração", escreveu o jovem.

A foto viralizou, e acabou virando caso de polícia. Uma funcionária do hospital, revoltada com o registro. resolveu fazer um Boletim de Ocorrência contra o jovem, que mesmo não aparecendo fumando o cigarro na foto, começou a ser investigado pela equipe do 4º DP de Santos.

Com a repercussão, o rapaz logo apagou a foto, que havia sido postada no Facebook, e ainda fez um desabafo sobre as críticas: "Não devo nada para ninguém".