Sandy comemora sucesso da turnê e volta a Curitiba

Atendendo a pedidos, Sandy volta a emocionar seu fiel público com a belíssima turnê ‘Meu Canto’, resultado do DVD homônimo gravado em Niterói e que coroa o melhor momento de sua carreira solo. O ponto de partida será o Nordeste, ao longo do mês de março. Em abril, as apresentações farão “bis” por diversas praças, incluindo Curitiba, com única apresentação no Teatro Guaíra, dia 30, domingo, a partir das 21h15. Novas datas deste primeiro semestre serão anunciadas em breve. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil. Os ingressos estarão à venda a partir de R$50.

"Meu Canto" é um delicioso e irrecusável convite da artista para que o público entre em seu universo musical e revisite um pouco de "Manuscrito" (Pés Cansados, Quem Sou Eu, Ela e Ele), “Sim” (Aquela dos 30, Escolho Você, Ponto Final) e até mesmo "Sandy & Junior" (Nada é Por Acaso, Desperdiçou). No bem elaborado set list do show e acompanhada por uma banda afinadíssima, Sandy também presenteia os fãs com releituras de clássicos como “Luciana”, “All Star” e inéditas como “Salto”, “Colidiu”, “Respirar” e “Me Espera” – com mais de 30 milhões de visualizações no videoclipe – esta última composta em parceria com Tiago Iorc, um dos convidados do DVD, que também contou com a participação especial do consagrado Gilberto Gil, além de direção geral de Raoni Carneiro e direção musical de Lucas Lima.

Serviço – Sandy em Curitiba

Quando: 30 de abril de 2017 (domingo)

Local: Teatro Guaíra – Grande Auditório (Rua XV de Novembro, 971)

Horário: Abertura dos portões: 20h | Início do espetáculo: 21h15

Ingressos: De R$50 (meia-entrada) até R$320 (inteira), dependendo do setor.