Quatro suspeitos são mortos em roubos a policiais militares em SP

AMANDA GOMES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro suspeitos foram mortos baleados após três tentativas de roubo contra policiais militares na última quarta-feira (15) . Os casos aconteceram na zona leste: dois em São Mateus e o outro, na Vila Ré. Outros quatro suspeitos ficaram feridos. Um adolescente foi apreendido. De acordo com a Polícia Civil, o primeiro caso aconteceu por volta das 16h, quando um PM saiu de um banco na rua Silvia Teles, em São Mateus. A pé, ele percebeu que estava sendo seguido por dois criminosos. Segundo a versão do policial, ele deu voz de prisão, mas os ladrões atiraram. O PM diz que revidou e atingiu os dois. A dupla foi socorrida, mas um morreu. O outro foi internado em estado grave. No segundo caso, por volta das 19h, um policial à paisana que estava de moto parou em um semáforo vermelho na Vila Ré quando foi abordado por três criminosos em um carro. O PM disse que, ao perceber que seria assaltado, atirou contra os suspeitos. Dois foram baleados -um deles morreu no local. Com os suspeitos estava um adolescente de 16 anos, que foi detido. O carro era roubado. MOTOS O último caso aconteceu às 21h, na avenida Aricanduva, em São Mateus. Um PM aposentado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) andava em sua moto quando uma dupla se aproximou em outra motocicleta. O policial disse que sacou a arma e um dos bandidos atirou. Na sequência, o PM reformado teria revidado e acertado os dois suspeitos. Eles correram, mas acabaram caindo no chão. Os dois suspeitos morreram -um no local, um no hospital. Em nenhum dos casos os policiais ficaram feridos. Os casos são investigados pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa). A Corregedoria da PM também vai acompanhar as apurações. Por enquanto, a polícia não vê ligação entre os casos. O adolescente vai responder por ato infracional. Ele foi levado para a Fundação Casa.