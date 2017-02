Cruzeiro confirma renovações contratuais de Manoel e Henrique

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro confirmou, na tarde desta sexta-feira (17), a renovação do contrato de dois importantes atletas da equipe comandada por Mano Menezes. Henrique assina até dezembro de 2019. Já o novo acordo de Manoel se encerrará no fim de 2020. A diretoria confirmou os prolongamentos dos vínculos por meio de um comunicado enviado pela assessoria de comunicação: "Cruzeiro acaba de renovar os contatos dos jogadores Manoel e Henrique. O novo vínculo do zagueiro vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Já Henrique agora tem contrato com o Clube até o dia 31 de dezembro de 2019". Bruno Vicintin, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, utilizou o seu perfil no Twitter para anunciar os fatos: "Manoel de contrato renovado até 2020! Que você brilhe ainda mais com a camisa do Cruzeiro!", escreveu o cartola em sua rede social. Ele também se pronunciou sobre o meio-campista: "Capitão Henrique também de contrato renovado e fica no Cruzeiro até 2019!". Klauss Câmara, diretor de futebol, avaliou a situação do defensor em entrevista ao site oficial do Cruzeiro. "Muito importante essa renovação, principalmente pelo planejamento que fizemos para todo o ano, de ter uma equipe muito competitiva e forte. A gente vem alcançando isso, mas sabemos que renovação de contrato é um fator que traz uma segurança maior para os atletas e isso pode acabar interferindo no rendimento dentro de campo", disse. Também no perfil oficial do clube, Vicintin mostrou sua satisfação com a notícia. "Ficamos muito felizes com a confiança dos atletas. Eles sabem que o Cruzeiro é a casa deles. [...] São dois atletas muito importantes tanto para o grupo quanto para a nossa história", afirmou.