Ecovia libera trânsito na PR-408 no caminho para Morretes

Conforme previsto, a concessionária Ecovia Caminhos do Mar libera às 15 horas desta sexta-feira (17) o trânsito de veículos pela PR-408, rodovia estadual secundária que dá acesso ao município de Morretes para os veículos que trafegam pela BR-277, sentido Litoral-Curitiba. A rodovia permaneceu fechada desde a última quarta-feira (16) para a realização de obras de combate à erosão causada pelas chuvas e a reconstituição da pista. A equipe de engenharia da concessionária trabalhou de forma ininterrupta nos últimos dias para garantir a liberação do tráfego antes do início do movimento de fim de semana.

A Ecovia informa que nesta segunda e terça-feira, dias 20 e 21, o fluxo de veículos ficará em meia pista no km 32 da BR-277, sentido Paranaguá, para realização de obras de recuperação em um bueiro no local. Os motoristas devem ficar atentos para a sinalização indicativa na rodovia.