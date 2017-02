Grêmio segue em busca de substituto de Walace

DASSLER MARQUES E JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio ainda não contratou um novo volante, mas desde que vendeu Walace já procurou vários nomes no mercado. A lista conta com argentinos de diferentes faixas etárias e brasileiros, incluindo Cristian, do Corinthians. A meta segue a mesma: fechar com o reforço antes do envio da lista de inscritos na Copa Libertadores. O UOL Esporte mostra os nomes prospectados, as condições tentadas e o status atual. CRISTIAN Aos 33 anos, Cristian foi um nome que gerou negociação entre Corinthians e Grêmio. Os clubes debaterem um empréstimo com salário compartilhado. A conversa durou mais de uma semana, mas regrediu e a operação foi cancelada. Entre os envolvidos surgem duas versões. Uma cita a idade avançada do volante, ex-Fenerbahce, que tornaria a defesa um setor recheado de jogadores com 30 ou acima dos 30 anos. Outra versão afirma que houve desacertou sobre a divisão do salário. DAMIAN MUSTO Titular do Rosario Central, Musto foi um dos primeiros nomes que o Grêmio sondou no mercado. O estilo, de imposição física e bom poder de marcação, foi apontado como ideal para atuar ao lado Maicon. Só que o time argentino não quis negócio. Aos 29 anos, Musto ganhou aumento em dezembro depois de oferta oficial do Granada-ESP. E fechou com os dirigentes para sair somente na janela europeia, mediante boa proposta. Ou seja, a partir de junho. Com este relato, o Grêmio descartou prosseguir com as tratativas. ESTEBAN ROLÓN Aos 21 anos, Rolón encheu os olhos do Grêmio. Titular do Argentinos Juniors, o volante ganhou diversos elogios pelo grande potencial e por atuar regularmente em um time com dificuldades e mesmo assim se destacar. Os dirigentes entraram em contato. A primeira proposta do Grêmio foi por empréstimo. O Argentinos Juniors disse não. Depois, o time gaúcho fez consulta para comprar parte dos direitos econômicos e se assustou com a pedida. O envio de uma oferta, por 30%, não está descartada. "Rolón tem grande potencial, é um jogador muito importante para o nosso time", justificou Alejandro Roncoroni, diretor do Argentinos Juniors. Denilson, ex-Arsenal, São Paulo e Cruzeiro, foi oferecido. Assim como Claudio Baeza, 23 anos, que atua no Colo-Colo. Os dois nomes não renderam negociação, foram descartados pela diretoria e comissão técnica.