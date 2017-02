Inter continua mudança e procura negócio para Andrigo

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de Aylon, outro jovem deverá deixar o Internacional. O clube gaúcho procura interessados no empréstimo de Andrigo, 21 anos. Joia das categorias de base e craque do Gauchão de 2016, ele será repassado para ganhar sequência e experiência. Um protocolo bem comum aos jovens no estádio Beira-Rio. Neste ano, Andrigo participou de quatro jogos pelo Inter. Mas foi titular somente em um, contra o Brasil de Pelotas pela Primeira Liga. A ideia do Internacional é repetir com Andrigo uma fórmula que já deu certo antes. Eduardo Sasha, que atualmente se recupera de cirurgia no tornozelo, é o caso mais célebre. A saída por empréstimo serviu para desenvolver o jogador. Andrigo assinou o primeiro contrato profissional com o Inter em 2011, mas antes disso já chamava atenção. A velocidade, os dribles e finalizações despertaram interesse de olheiros do Manchester United e do Barcelona. As investidas não chegaram a prosperar e ele também decidiu seguir em Porto Alegre. Em 2014, foi relacionado para duas partidas do Brasileirão. No ano seguinte, estreou entre os profissionais. Mas somente em 2016 foi promovido de vez ao elenco principal. Os cinco gols no Campeonato Gaúcho, inclusive na reta decisiva, ajudaram a render o título de craque do estadual. O desempenho não se manteve no restante do ano e, junto com o resto do grupo, o meia caiu de produção. O rebaixamento é um dos motivos velados da decisão de emprestar Andrigo. A ideia é arejar o vestiário que passou por um fato inédito na vida do clube. Com contrato até dezembro de 2018, o meia seguirá treinando em Porto Alegre e sendo utilizado eventualmente por Antônio Carlos Zago até se acertar com novo clube.