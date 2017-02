(foto: Ricardo Almeida/AN-PR)

Os usuários do transporte coletivo de Araucária poderão a partir desta segunda-feira (20) fazer integração no Terminal CIC, em Curitiba. As duas linhas metropolitanas integradas, H02-Araucária/Capão Raso e H20-Angélica/Capão Raso, também terão como ponto de conexão à estação tubo do Terminal CIC, que possibilita aos usuários embarcar em outras linhas de ônibus, sem pagar uma nova passagem.

“A medida vai beneficiar muito moradores de Araucária”, diz Omar Akel, diretor-presidente da Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba). Segundo Akel, muitas pessoas que trabalham na Cidade Industrial tinham que ir até o Terminal Capão Raso para retornar ao Terminal CIC, fazendo um deslocamento extra. Agora, foi dada autorização para utilização da estação tubo do Terminal CIC.

A integração é uma solicitação da Prefeitura de Araucária. Ela representa um dos primeiros resultados do protocolo de intenções entre Comec e Urbs (Urbanização de Curitiba SA) para estudos e trabalhos técnicos para a implantação do novo sistema metropolitano de transporte integrado de passageiros.

“Este é mais um passo importante para a reintegração do transporte metropolitano determinada pelo governador Beto Richa e o prefeito Rafael Greca”, afirma o presidente da Urbs José Antônio Andreguetto.

“Nossa parceria com a Comec tem mostrado resultados significativos ao município”, diz o prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini, ao explicar que esta integração vai melhorar a mobilidade entre Araucária e Curitiba.

LINHA - Até agora os passageiros de Araucária, que embarcavam nos ligeirinhos H02-Araucária/Capão Raso e H20-Angélica/Capão Raso, tinham que se deslocar até o Terminal Capão Raso para fazer a integração com outras linhas, sem desembolsar outra passagem.

A partir desta segunda-feira, os usuários também poderão parar no Terminal CIC e se conectar com demais linhas. No Terminal CIC passa, por exemplo, o Interbairros IV, que permite ligação entre os Terminais Pinheirinho, Fazendinha, Campo Comprido e Santa Felicidade.

O itinerário da linha H02 será Terminais Central e Angélica (Araucária), CIC e Capão Raso. E da linha H20 será Terminais Angélica, CIC e Capão Raso.

A integração no Terminal CIC será nos dois sentidos e não haverá alteração dos horários atuais.