Clássico de Arnaldo Baptista, 'Loki?' ganhará reedição em vinil

(foto: Reprodução)

Mais um clássico da música popular brasileira ganhará relançamento em vinil. O disco "Loki?", de 1974, do mutante Arnaldo Baptista ganhará este ano pela Polysom uma nova edição em vinil de 180g. A informação foi antecipada na coluna do Ancelmo Gois do Jornal O Globo.

Dono de uma discografia curta mas elogiada, Arnaldo Baptista teve recentemente suas obras relançadas em CD em um box. A notícia de um relaçamento do disco "Loki?" foi recebida com entusiasmo nas redes socias pelos fãs do líder dos Mutantes.

A Polysom foi responsável por relançar toda a discografia dos Mutantes em vinil, além de resgatar obras clássicas de grandes artistas da música brasileira, como Ronnie Von, Tim Maia e Jorge Ben.