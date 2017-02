Título de oitavo episódio de 'Star Wars' mostra que saga pode ter outros jedi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney anunciou nesta sexta (17) a tradução oficial do oitavo episódio de "Star Wars" com o título no plural "Star Wars: Os Últimos Jedi". Em janeiro, a Disney anunciou o oitavo episódio da saga de Star Wars com o título "Star Wars: The Last Jedi". Devido à possibilidade de traduzir o título tanto no plural quanto no singular, os fãs ficaram curiosos com a possibilidade de existir não apenas Luke Skywalker, mas outros cavaleiros jedi no filme. No último episódio de "Star Wars", a personagem Rey descobre que talvez ela tenha a força, e por isso procura Luke para começar seu treinamento Jedi. Para os fãs, o título no singular significava que Rey seria o último Jedi. No plural, porém, cria duas hipóteses, sendo a última a mais provável: existem novos Jedis que serão revelados ou Luke e Rey são os dois últimos Jedis. Além da língua portuguesa, o título também foi traduzido para o alemão no plural, como "Die Letzten Jedi" -no singular, seria "Der Letzte Jedi". Com direção de Rian Johnson, o filme "Star Wars - Episódio VIII: Os Últimos Jedi" tem previsão de estreia para o dia 14 de dezembro de 2017.