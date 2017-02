Antologia reunirá contos de escritores curitibanos

A antologia “Algumas vozes — Narrativas contemporâneas” será lançada na segunda-feira (20), às 10h30, na Biblioteca Pública do Paraná, no Centro de Curitiba. O livro reúne contos de 20 escritores brasileiros - entre eles Milton Hatoum, Bernardo Carvalho, Luiz Ruffato, Cristovão Tezza e Luci Collin - e faz parte do projeto Curitiba Literária - Bienal de Curitiba 2016. A entrada é franca.



A obra tem tiragem de 2 mil exemplares que serão encaminhados para a Biblioteca Pública do Paraná, bibliotecas municipais e os autores — alguns deles estarão no evento. Os 30 primeiros leitores que chegarem ao lançamento vão receber um exemplar da antologia. As senhas serão distribuídas a partir das 10h15.



Estações-tubo já estampam em diversos pontos de Curitiba frases de autores que participam de Algumas vozes — Narrativas contemporâneas. Confira as frases e os locais em bienaldecuritiba.com.br/2016/literatura/exposicoes-nas-estacoes-tubo/



O EVENTO - O projeto Curitiba Literária | Bienal de Curitiba 2016 é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com o patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Copel e Sanepar. Também conta com o co-patrocínio da Fecomércio, Sesc e Paço da Liberdade, M2sys Tecnologia e Serviços e Master Brasil. É realizado pela Secretaria de Cultura do Paraná, Ministério da Cultura e Governo Federal.



Serviço:



Lançamento da antologia de contos Algumas vozes - Narrativas contemporâneas



Dia 20 de fevereiro (segunda-feira)



A partir das 10h30



Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133, Curitiba)



Entrada franca