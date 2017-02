Feira do Sebrae oferece formalização e orientação do negócio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Feira do Empreendedor do Sebrae-SP, que começa neste sábado (18) no Anhembi, em São Paulo, traz lojas-modelo para visitação, estandes de expositores e serviços ao pequeno empreendedor como a "clínica empresarial", que avalia acertos e falhas no modelo de negócio. A ideia é oferecer toda a consultoria do Sebrae ao mesmo tempo. "É uma forma de abrir ou melhorar a empresa, já que neste ano vemos um aumento da procura dos microempreendedores, que buscam uma alternativa para sair da crise", afirma Adriana Rebocchi, gerente de atendimento do Sebrae e organizadora da Feira. Durante o evento, o Sebrae vai oferecer suporte para inscrições de empreendedores paulistanos na modalidade de MEI (Microempreendedor Individual), destinada a quem trabalha por conta própria e fatura até R$ 60 mil por ano. É preciso levar RH, CPF, título de eleitor, recibo da última declaração de imposto de renda e comprovante de endereço. Entre os espaços da "Cidade Empreendedora", estão um salão de beleza, minimercado, papelaria e restaurante, todos com informações sobre temas como finanças, comunicação visual, inovação, atendimento, mix de produtos, marketing, vendas e modelo empresarial. Os consultores do Sebrae estarão disponíveis assessorar os pequenos empreendedores e tirar dúvidas. "Temos muita procura de pessoas que querem abrir usar suas economias para abrir uma empresa e buscam informações para fazer isso", afirma Rebocchi. Também serão oferecidas 3 mil inscrições para o curso Super MEI, que inclui aulas de maquiador, panificação artesanal, cuidador de idosos, decoração de bolos e funilaria de brilho, entre outras. Estão previstas aulas complementares de gestão, com noções de vendas e finanças. Para este ano, o Sebrae espera um público de 150 mil pessoas e a geração de R$ 20 milhões em negócios. FEIRA DO EMPREENDEDOR 2017 QUANDO de 18 a 21 de fevereiro, das 10h às 21h ONDE Parque de Exposições Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1029 - São Paulo/SP QUANTO Entrada franca. Proibido para menores de 14 anos. Inscrições e mais informações em feiradoempreendedor.sebraesp.com.br ou 0800-570-0800