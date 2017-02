Atletiba e corrida de rua alteram o trânsito neste domingo

As ruas próximas ao Estádio Joaquim Américo, no bairro Água Verde, terão bloqueios de trânsito neste domingo (19), por causa do clássico entre o Atlético e Coritiba (Atletiba). O jogo é válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense e terá início às 17h.

Os bloqueios de trânsito serão feitos a partir das 14h30 de domingo por agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

Haverá bloqueios na Avenida Presidente Getúlio Vargas com a Rua Coronel Dulcídio, Petit Carneiro com a Ângelo Sampaio, Brasílio Itiberê na esquina com Ângelo Sampaio, Almirante Gonçalves, Buenos Aires e Engenheiros Rebouças, todas próximas ao estádio.

Corrida de rua

O trânsito também deve ficar lento na região do Centro Cívico pela manhã de domingo. Será disputada a corrida de rua Track & Field, com largada às 7h em frente ao Shopping Mueller, na Avenida Cândido de Abreu. Os competidores disputarão provas de 5 km e 10 km por ruas da região.

Agentes e monitores de trânsito vão organizar o fluxo de veículos ao longo do trajeto do percurso. A previsão de término da corrida é às 8h30.