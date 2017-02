Jogo da Superliga na Grande Curitiba por R$ 5

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa da FPV

17/02/17 às 17:05 - Atualizado às 17:07 Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa da FPV

O time de São José dos Pinhais (foto: Divulgação/Thiago Paes/FPV)

Após conquistar sua primeira vitória, São José dos Pinhais tem mais um desafio pela quinta rodada da Superliga B feminina 2017. Neste sábado (18.02), a equipe comandada por Alexsandro Paiva medirá forças com a ACV/Uno Chapecó/Orbenk (SC). A partida está programada para acontecer às 18h, no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Os ingressos custam R$ 5,00.

O duelo da Região Sul do Brasil colocará frente a frente duas equipes que estão na briga direta pela quarta colocação. A equipe paranaense é a sexta colocada com 3 pontos (uma vitória e três derrotas), e um resultado positivo significa subir mais alguns degraus para ficar entre os quatro primeiros.

Jogando em casa, São José dos Pinhais espera contar mais uma vez com o habitual apoio dos seus torcedores. Alexsandro Paiva considera esse um ponto fundamental para buscar a segunda vitória na competição nacional.

"Nosso torcedor é fundamental nessa reta final de competição. Criamos esse elo na Superliga passada, onde tivemos jogos decisivos aqui em São José dos Pinais e a nossa torcida sempre esteve junto, apoiando e incentivando. E esse ano não tem sido diferente", destacou Paiva, que completou.

"Teremos um jogo difícil pela frente. Estamos empatados com Chapecó na tabela de classificação e precisamos da vitória para subir algumas posições. Nosso objetivo é ficar entre os quatro primeiros, para poder decidir os playoffs em casa. Por isso, temos estudado bastante o nosso adversário, que é uma equipe que joga muito taticamente. Mas vamos trabalhar para neutralizar as suas ações e conseguir mais um resultado positivo", finalizou o técnico de São José dos Pinhais.

Com mesmo número de pontos, mas com um melhor desempenho em sets, ACV/Uno Chapecó/Orbenk (SC) segue na quinta colocação, com três derrotas e uma vitória. A equipe catarinense também quer vencer para continuar brigando pelas primeiras colocações.

Ingressos

Os ingressos para a partida entre São José dos Pinhais e ACV/Uno Chapecó/Orbenk (SC) já estão à venda. O ingresso custa R$ 5,00 e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do ginásio Ney Braga.

Tabela de jogos e resultados

Sexta-feira (24.01)

Ginásio José Correa

19h30 - Grêmio Barueri (SP) 3 x 0 São José dos Pinhais (25/16, 26/24 e 25/12)

Domingo (29.01)

Ginásio Ney Braga

17h - São José dos Pinhais 0 x 3 São Bernardo (SP) (24/26, 18/25 e 16/25)

Sábado (04.02)

15h - ADC Bradesco (SP) 3 x 0 São José dos Pinhais (25/16, 25/21 e 25/14)

Sábado (11.02)

Ginásio Ney Braga

18h - São José dos Pinhais 3 x 0 Clube Curitibano/P.M.C (25/22, 25/22 e 26/24)

Sábado (18.02)

Ginásio Ney Braga

18h - São José dos Pinhais x ACV/Uno Chapecó/Orbenk (SC)

Sábado (04.03)

20h - Abel Havan Brusque (SC) x São José dos Pinhais