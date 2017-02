Sem acordo com a Globo, Atletiba será transmitido no YouTube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem acordo com a Rede Globo para a transmissão de jogos dos clubes no Campeonato Paranaense, Atlético-PR e Coritiba acertaram parceria com o Google e o clássico entre as equipes será transmitido via YouTube. A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada pela Folha de S.Paulo.

De acordo com o Coritiba, a emissora ofereceu cerca de R$ 1 milhão para as duas agremiações por todos os jogos do Estadual. Ambos acharam a oferta baixa e recusaram. As demais equipes, no entanto, assinaram o contrato e têm seus jogos televisionados em TV aberta.

O jogo estará aberto para qualquer internauta que entrar na página dos clubes no YouTube Narradores, comentaristas e repórteres foram contratados para interagir com o público. A reportagem entrou em contato com a Rede Globo, mas a emissora não respondeu até a veiculação desta matéria.