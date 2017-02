Grande Curitiba tem temporal e risco de granizo

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Tempestade entre Pinhais, Curitiba, São José dos Pinhais e Piraquara. Potencial para queda de granizo, além de vento forte. Este é o alerta que o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) no fim da tarde desta sexta-feira (17). Descargas elétricas também são vistas na parte entre Curitiba e São José dos Pinhais.

Há vários núcleos de chuvas atuando nas diversas áreas do estado. Não há deslocamento preferencial das áreas de instabilidade, ou seja, as nuvens de chuva se formam e se dissipam praticamente na mesma microrregião. O calor é muito intenso em todo o Estado, com valores acima dos 35,0 °C em Antonina, Cerro Azul, 36,1 °C, Assis Chateaubriand, 35,3 °C, Foz do Iguaçu, 35,7 °C, Marechal Cândido Rondon, 35,8 °C, São Miguel do Iguaçu, 36,3 °C e Toledo. Em Curitiba fazia mais de 31ºC às 17h20.