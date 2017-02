(foto: Reprodução/ Facebook)

Um adolescente de 15 anos e seu pai, de 37, acabaram morrendo nesta semana na Praia de Bombas, em Bombinhas, no litoral de Santa Catarina. As duas vítimas eram turistas de Pato Branco, município do interior do Paraná. Os bombeiros suspeitam que o pai tentou resgatar o filho e acabou sendo levado pelo mar

Desde segunda-feira o jovem era procurado pelo Corpo de Bombeiros, quando se afogou com o pai no local. Eles teriam entrado na água juntos, apesar da sinalização de mar agitado e perigoso para banho. Acabaram sendo arrastados pela correnteza e morreram afogados - o pai, Edivan Rost, chegou a ser resgatado e recebeu os primeiros socorros na areia, mas não resistiu.

O filho, Elian, desapareceu na água e desde então era procurado com auxílio de uma motonáutica e uma lancha. Até ontem, poré, o mar continuava agitado, atrapalhando as atividades de busca.

Além dos dois, estavam na praia a mãe do garoto e uma menina. O velório do pai foi na terça-feira, enquanto o corpo do rapaz foi encaminhado na quinta ao Instituto Médico Legal (IML) de Balneário Camboriú, também no Litoral Norte.