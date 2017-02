Ituano visita Novorizontino para manter liderança do Grupo A

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vindo de duas derrotas consecutivas fora de casa, o Grêmio Novorizontino tenta se recuperar diante do Ituano, em casa, neste sábado (18), às 17h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. A tarefa, no entanto, não é fácil. O Ituano é uma das únicas equipes invictas, ao lado de Santo André e Mirassol, e vem de duas vitórias na sequência, inclusive uma contra o Palmeiras. O otimismo toma conta do elenco, como demonstram as palavras do atacante Claudinho. “Nosso time teve uma boa atuação na última partida. O time está de parabéns, no sábado tem mais”. Ponte Preta recebe Red Bull Brasil no início do adeus de Pottker SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem vem embalada para a rodada deste final de semana é a Ponte Preta, depois de ganhar do Botafogo de virada fora de casa na quarta (15). O time campineiro recebe o Red Bull Brasil neste sábado (18), às 19h30, no Moisés Lucarelli. O zagueiro Marllon, que estreou na última rodada, deve novamente entrar em campo, e o volante Fernando Bob, que está de volta ao clube, já estará à disposição do treinador Felipe Moreira. A má notícia para os torcedores é a confirmação de que William Pottker vai mesmo para o Internacional após o Paulista. Com três gols em três jogos, ele vai deixar saudades em Campinas. Já o Red Bull Brasil está muito aquém das expectativas e de suas participações em anos anteriores, com apenas um ponto, e precisa da vitória para poder sonhar em avançar à próxima fase. São Bento tenta espantar a crise diante do Botafogo SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Único time que ainda não pontuou no Paulista, o São Bento recebe o Botafogo neste sábado (18), às 19h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A última derrota, no clássico regional para o Ituano, não foi apenas um balde de água fria na torcida, mas também iniciou uma crise no clube sorocabano, principalmente pela forma como se deu, com um gol contra bizarro do zagueiro João Paulo. Apesar do ambiente instável, o treinador Paulo Roberto minimiza os resultados e acredita em volta por cima a partir deste sábado. Resta saber se o Botafogo, que vem de derrota em casa para a Ponte Preta, permitirá a reação do São Bento.