Em seu segundo ano, bloco 'Nega Fulô' reúne foliões no centro de São Paulo

GABRIELY ARAUJO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No segundo ano de Carnaval em São Paulo, o bloco "Nega Fulô e o Palhaço Bebum" reúne foliões no centro da cidade, nesta sexta-feira (17), tocando MPB e marchinhas tradicionais. O bloco foi criado por dois amigos que pularam em muitos carnavais pelo Brasil, como Salvador, São Luiz do Paraitinga, no interior de SP, e Rio de Janeiro, com o "Bloco do Barbosa", "Maricota", "Funil" e "Bagalafumenga". Em 2016, o cortejo começou na rua Augusta, e este ano os organizadores fecharam um quarteirão que abrange as ruas General Jardim e Bento Freitas, na República, centro de São Paulo. O lema do bloco é "Minha carne é de Carnaval e meu coração é igual", em alusão a uma música da Banda Novos Baianos. "Sempre viajávamos no Carnaval, em um conversa de boteco resolvermos criar o bloco, somos foliões natos", disse Ana Paula Silva, uma das criadoras e madrinha do bloco, fantasiada de Nega Fulô. A concentração começou às 17h na rua General Jardim, centro de São Paulo. Já o percurso, que começa às 21h, passará pelas rua Bento Freitas, rua Araújo a praça da República, retornando depois para a General Jardim. Leandro Berlanca, 24, participou do cortejo do ano passado e resolveu ir novamente ao "Nega Fulô". Ele conta que já foi em blocos na Vila Madalena e no Casa Comigo em 2016. "Foi mais do que esperava, fechamos a rua Augusta", conta o folião sobre o último desfile do bloco. Para este ano ele disse que há a mesma animação. "O Carnaval de São Paulo melhorou muito. O povo brasileiro e o povo paulistano são sensacionais".