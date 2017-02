Cine Teatro Ouro Verde: 97% da obra concluída

(foto: Divulgação SETI)

A obra de reconstrução do Cine Teatro Ouro Verde, Londrina, está praticamente concluída, com cerca de 97% dos trabalhos realizados, restando apenas o acabamento e o sistema de som. Esta semana, o Governo do Estado autorizou mais R$ 1 milhão para a compra de equipamentos, sonorização e outros serviços que não estavam previstos no contrato inicial da obra. “A solicitação encaminhada esta semana pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), responsável pelo Ouro Verde, foi imediatamente atendida demonstrando o compromisso do Governo do Estado com a região de Londrina,” disse o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior João Carlos Gomes.



Além da sonorização, o recurso será utilizado para a compra do circuito fechado de televisão para monitoramento, correção de piso, serviços complementares para a instalação da plataforma de carga e das instalações de combate a incêndio.



Com todo o palco e plateia prontos, falta muito pouco para que o Ouro Verde seja reaberto ao público. “Estamos concluindo a área administrativa e dos camarins. Restam apenas a finalização do piso do subsolo e da instalação do elevador de carga, o checklist da pintura e o teste dos equipamentos. Com mais este recurso do Governo do Estado, o novo Ouro Verde ainda vai contar com um sistema de som, o que não existia no antigo”, afirmou a arquiteta da UEL responsável pelo acompanhamento da obra, Luciana Paz Almeida.



RECUPERAÇÃO - Patrimônio Cultural do Paraná, o prédio do Ouro Verde foi destruído por um incêndio em 2012 e está sendo reconstruído com um investimento de aproximadamente R$ 17 milhões. As obras estão dentro do cronograma e a previsão é que o teatro esteja pronto até o final de março.



O teatro tem capacidade para 750 pessoas e um palco com aproximadamente 400 metros quadrados, que poderá inclusive abrigar apresentações de grandes companhias teatrais e musicais nacionais e internacionais com conforto e qualidade.