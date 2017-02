Coritiba recebe carga total dos ingressos para o clássico

Arena: estádio receberá 4 mil torcedores do Coritiba no domingo (foto: Franklin de Freitas)

O Coritiba recebeu nessa sexta-feira (dia 17) a outra metade dos ingressos do setor Visitantes para o clássico de domingo (dia 19), às 17 horas, na Arena da Baixada. Antes, o clube recebeu 2.300 bilhetes e vendeu todos para seus sócios. Pela legistação, tem direito a 10% da capacidade total do estádio, ou seja, 4.233 do total de 42.330 lugares.

Na quinta-feira (dia 16), o Coxa recorreu ao Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) para o que o Atlético entregasse os 2 mil ingressos restantes. O TJD acolheu o pedido e concedeu liminar. O clube rubro-negro poderia ser punido com multa de R$ 100 a R$ 100 mil caso não cumprisse a determinação.

Veja comunicado do Coritiba nessa sexta-feira sobre os ingressos:

“O Coritiba Foot Ball Club informa que foram disponibilizados, na tarde desta sexta-feira, o restante dos ingressos para o Atle-Tiba de domingo (19), totalizando os 4.233 solicitados junto ao Atlético-PR. Os sócios do Coxa que ainda não compraram e tiverem interesse poderão adquirir as entradas na área exclusiva do site coritiba.com.br, com login e senha.

Os valores são R$60 (inteira) e R$30 (meia) e o limite é de quatro ingressos para cada comprador (três inteiras e uma meia ou duas inteiras e duas meias). O pagamento deve ser feito com cartão de crédito.

Conforme os pagamentos vão sendo confirmados, o sistema vai retirando os ingressos disponíveis para a venda. Geralmente há cancelamentos de pedidos, o que faz com que as entradas sejam novamente colocadas à disposição. Assim que as vendas estiverem totalmente esgotadas o clube anunciará em seus veículos oficiais.

Para os associados, a retirada dos ingressos será realizada das 9h às 13h, do sábado (18), dia que antecede a partida, no Espaço Belfort Duarte, no Couto, com entrada pelo portão 21, em frente à Central de Sócios, mediante apresentação de cartão de sócios, documento oficial de identidade e comprovante de compra.

No dia do jogo, o acesso à Arena da Baixada será realizado pelos portões K, L e M, na Rua Petit Carneiro. Não serão vendidos ingressos para a torcida do Coritiba no local do jogo.

Para os sócios realizarem a compra dos ingressos será preciso acessar a área exclusiva do coritiba.com.br, com login e senha. Caso você não tenha estes dados, entre em contato com a Central de Sócios, no telefone (41) 3218-1909.”