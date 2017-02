Paraná Clube tem novo patrocinador

A camisa do Paraná com o novo patrocinador (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube fechou nesta sexta-feira (17) o seu novo patrocinador para temporada 2017. O contrato com a Foxlux foi firmado no encontro entre o presidente Leonardo de Oliveira e o diretor administrativo-financeiro da Foxlux, Dieter Lengning. A empresa estampará a sua marca no manto tricolor a partir do jogo deste domingo (19), frente ao PSTC, em Cornélio Procópio. “Damos as boas vindas à Foxlux, que certamente irá valorizar ainda mais a nossa camisa nas disputas de todas as competições que temos pela frente”, disse Leonardo de Oliveira.

A Foxlux é uma empresa brasileira com atuação nos segmentos de lâmpadas, materiais elétricos e ferramentas. Criada em 1997 a empresa se notabilizou pelo desenvolvimento de produtos ajustados às necessidades do mercado brasileiro e às demandas dos canais de distribuição.

Atualmente a Foxlux comercializa mais de 700 itens divididos cerca de 50 linhas de produtos, fabricados no Brasil, Argentina, China, Índia, Coréia do Sul e Vietnã. No amplo portfólio da empresa, destacam-se itens diferenciados com qualidade e robustez. Alguns deles listados entre os mais vendidos no Brasil, segundo publicações especializadas.

O novo parceiro terá sua exposição na frente da camisa Tricolor (ombros) e nas costas (abaixo do número), além de outras formas de visibilidade (placas, exposição em meios digitais e locução nos jogos). “Agradecemos a confiança do pessoal da Foxlux, do Dieter (Lengning) no nosso trabalho. Profissionalizamos o nosso departamento de futebol e começamos bem a temporada. O desafio é seguir obtendo bons resultados, em todas as competições que já estamos disputando e, em especial, no Brasileiro. Que seja uma parceria de muito sucesso”, concluiu o presidente paranista.