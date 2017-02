Primeira Liga adia jogo do Paraná Clube e alivia calendário

A Primeira Liga adiou de 24 de fevereiro (sexta-feira) para 2 de março (quinta-feira) o jogo do Paraná Clube contra o Figueirense, na Vila Capanema. Antes desse adiamento, o time paranaense faria quatro jogos em sete dias. Agora, serão três três partidas em sete dias.

A sequência de jogos começa domingo (dia 19), contra o PSTC, em Cornélio Procópio, pelo Campeonato Paranaense. Na terça-feira, pela Primeira Liga, joga em Londrina, contra o Tubarão. O jogo da Copa do Brasil será no sábado, também será em Curitiba, contra o Bahia, pela segunda fase.

CALENDÁRIO DE JOGOS

Do Paraná Clube, até o final da primeira fase do Paranaense

19/2 PSTC x Paraná - Paranaense

21/2 Londrina x Paraná – Primeira Liga

25/2 Paraná x Bahia/Sergipe – Copa do Brasil

02/3 Paraná x Figueirense – Primeira Liga

05/3 Paraná x Rio Branco – Paranaense

12/3 Cascavel x Paraná – Paranaense

19/3 Paraná x Prudentopolis - Paranaense

22/3 Londrina x Paraná - Paranaense

26/3 Toledo x Paraná - Paranaense

29/3 Paraná x Atlético-PR - Paranaense