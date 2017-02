Com vaga garantida, Abel Braga dá chance aos reservas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já classificado para as semifinais da Taça Guanabara, o Fluminense enfrenta o Volta Redonda, neste sábado (18), às 16h30, no estádio Moça Bonita, pela última rodada da fase de classificação. Se a equipe das Laranjeiras já tem sua vaga garantida, o time do sul do Estado ainda luta pela segunda posição do Grupo C -soma os mesmos seis pontos que o Vasco, mas com uma vitória a menos. Apenas cumprindo tabela, o técnico Abel Braga aproveitará a partida para fazer experiências e poupar os titulares. Quem volta a ganhar uma oportunidade é o zagueiro Reginaldo, que atuou pela primeira vez com a camisa do clube na última quarta, quando entrou no decorrer do jogo com o Globo-RN, pela Copa do Brasil. “Sempre sonhei com a oportunidade de voltar ao clube onde me formei e ter a chance de ser titular. Estou contente. Nesse último jogo eu entrei no decorrer da partida. Foi bom porque quebrou a ansiedade de jogar com a camisa do Fluminense”, declarou o jogador. No Volta Redonda, o treinador Cairo Lima destaca o bom momento da equipe, apesar da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil no meio de semana. “A equipe vem em uma crescente muito grande. Vencemos o Vasco [pelo Estadual] em uma partida que a equipe foi muito bem e, apesar da derrota contra o Cruzeiro no meio da semana, o time teve uma entrega fantástica e impôs um volume de jogo considerável”, analisou. FLUMINENSE Julio César; Renato, Reginaldo, Frazan e Marquinhos Calazans; Pierre, Wendel e Marquinho; Lucas Fernandes, Marcos Júnior e Richarlison. T.: Abel Braga VOLTA REDONDA Douglas Borges; Henrique, Felipe, Luan e Cristiano; João Cleriston (Diogo), Marcelo e Diego Souza (Higor Leite); Luís Gustavo, Pipico (Octávio) e David Batista. T.: Cairo Lima Estádio: Moça Bonita, no Rio Horário: 16h30 Juiz: Marcelo de Lima Henrique