Vasco recebe Portuguesa e depende só de si para ir à semi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ter perdido a chance de garantir uma vaga nas semifinais na rodada passada, o Vasco ainda depende apenas de si mesmo para seguir vivo na Taça Guanabara. O time de São Januário recebe a Portuguesa às 16h30 deste sábado (18), em jogo válido pela quinta rodada da competição, a última da fase de grupos. Na vice-liderança do Grupo C, com seis pontos, o Vasco precisa vencer para passar sem sustos. Apesar de ter a mesma pontuação que o Volta Redonda -que visita o já classificado Fluminense no mesmo horário-, o Vasco não pode ser ultrapassado no primeiro critério de desempate: o número de vitórias. Enquanto o time da casa venceu duas partidas, o Volta Redonda empatou três e ganhou apenas uma, ou seja, se o Vasco vencer, a vaga fica em São Januário. Se empatar ou perder, porém, tanto o Volta Redonda quanto o Resende -com quatro pontos- podem conquistar um lugar na semifinal. A véspera do jogo decisivo foi dominada pela notícia do acerto vascaíno com Luis Fabiano, que só deve estrear em três semanas. Enquanto isso, o time de Cristóvão Borges deve continuar com Muriqui no comando de ataque. Nenê, Kelvin e Guilherme Costa completam o setor ofensivo. Martín Silva, que completa 150 jogos com a camisa vascaína, está confirmado. Já a Portuguesa entra em campo com objetivo de seguir na elite do Carioca. A novidade para este sábado é o retorno do camisa 10 Maicon Assis, que se recuperou de lesão e é opção no banco. VASCO Martín Silva; Gilberto, Luan, Rodrigo e Alan Cardoso; Jean, Bruno Gallo (Wagner), Guilherme Costa, Nenê e Kelvin; Muriqui. T.: Cristóvão Borges PORTUGUESA Marcelo Moretto; Belarmino, Marcão, Rodrigo e Diego Maia; Peterson e Muniz (Douglas Caé); Romarinho, Fabinho e Matías Sosa (Maicon Assis); Edu. T.: Nelson Rodrigues Estádio: São Januário, no Rio Horário: 16h30 Juiz: Mauricio Machado Coelho Junio