São Paulo tem o dia mais quente do ano; calor continua no fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um dia de calor, a cidade de São Paulo registrou a temperatura mais alta desde o início do ano. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros chegaram a 33,1°C no Mirante de Santana, zona norte da capital paulista. Apesar dos número oficiais serem do instituto, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, registro temperaturas ainda maiores, como em Pirituba (35,2°C), Freguesia do Ó (35,5°C), Pinheiros (35,7°C) e Capela do Socorro (36,6°C). Para os próximos dias, o Inmet aponta temperaturas em elevação e predomínio de tempo aberto, mas possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas a partir da tarde. Os termômetros poderão superar os dessa sexta, chegando a 34°C. A mínima deve ficar em torno dos 21°C nos dois dias. Um sistema de alta pressão é o responsável pelo predomínio de sol e a rápida elevação das temperaturas em todo o Estado. Segundo o CGE, a média de temperatura máxima registrada pelo órgão na capital paulista tem superado os 30°C desde o dia 11. Essa condição deverá continuar nos próximos dias.