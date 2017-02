País Chuva forte e volumosa no Amapá e norte do Pará; sol e tempo quente predominam na maior parte do país Estado de SP Dia amanhece ensolarado, mas nebulosidade aumenta durante a tarde e ocorrem pancadas de chuva na maior parte do Estado Grande SP Dia nublado, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde Min 21ºC Max 33ºC Lua minguante