Tempestade provoca queda de energia e alagamentos em Curitiba

A tempestade que atingiu Curitiba e Região Metropolitana no final da tarde dessa sexta-feira (dia 17) provocou queda de energia elétrica em parte da capital, principalmente na região Sul. Em Pinhais e em Colombo, foram registrados alagamentos.

Segundo a Copel, 20 mil domicílios ficaram sem energia no final da tarde. A maioria dessas interrupções foi provocada por queda de galhos nos fios da rede elétrica.

Em Colombo e em Pinhais, algumas ruas ficaram alagadas, provocando problemas no trânsito da região.

A sexta-feira foi de calor muito intenso em todo o Estado, com valores acima dos 35°C em Antonina, Cerro Azul, 36,1 °C, Assis Chateaubriand, 35,3 °C, Foz do Iguaçu, 35,7 °C, Marechal Cândido Rondon, 35,8 °C, São Miguel do Iguaçu, 36,3 °C e Toledo. Em Curitiba fazia mais de 31ºC às 17h20, pouco antes da tempestade.