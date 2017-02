Empresas de ônibus alegam ter prejuízo de R$ 1,3 bilhão

(foto: Divulgação/SMCS)

O diretor do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano de Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp), Luiz Alberto Lenz César, apresentou estudo afirmando que empresas de transporte coletivo de Curitiba e Região Metropolitana registraram prejuízo de R$ 1,3 bilhão desde 2010. Os dados do estudo, feito pela consultoria Ernest & Young, foram apresentados em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17), na Associação Comercial do Paraná (ACP).

Segundo o diretor da Setransp, as empresas não conseguirão alcançar a taxa de retorno de investimentos prevista em contrato, que é de 8,6% ao ano. “Já ficou provado que não é lucrativo. As empresas trabalham no vermelho”, afirmou. “Vendemos ativos, fizemos aporte de capital, tomamos empréstimos e estamos com as linhas de crédito fechadas na praça, a fim de que o transporte não pare em Curitiba. O sistema não parou em respeito ao cidadão”, declarou Lenz César.

"As empresas precisam de uma solução prática e não política. Já fomos ao Ministério Público para entregar o sistema, mas há de se cumprir um contrato. Todos os sacrifícios possíveis foram feitos durante esses anos e estamos na expectativa de que vamos encontrar uma solução. As empresas trabalham no vermelho há anos, como foi mostrado o estudo e precisamos de medidas imediatas para a redução de custos”, afirmou o diretor da Setransp.

Em nota, a Urbs informou que não tomou conhecimento da apresentação do Setransp. Porém, reforçou que, quando as empresas assinaram os contratos, tinham pleno conhecimento das regras estabelecidas no edital de licitação.

No dia 6 de fevereiro, o preço da tarifa em Curitiba foi reajustado em quase 15%, passando de R$ 3,70 para R$ 4,25.