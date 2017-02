DOMINGO - No clássico do ABC, Santo André e São Bernardo duelam em situações opostas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois times em situações opostas na tabela e um clássico pela frente. O jogo entre Santo André e São Bernardo, neste domingo (19), às 10h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela 4ª rodada do Paulista, promete altas doses de emoção aos torcedores da Grande São Paulo. O Santo André vem embalado principalmente pela vitória diante do Corinthians, no sábado (11), em plena Arena Corinthians. Nem a eliminação na Copa do Brasil para o Criciúma, em casa, na competição da qual já foi campeão, parece abalar muito o elenco. No lado do São Bernardo, com duas derrotas em três jogos, a meta do treinador Sergio Vieira é manter o ritmo de jogo que a equipe demonstrou no primeiro tempo contra o Palmeiras, na quinta (16), em que chegou a ameaçar o gol de Fernando Prass por várias vezes.