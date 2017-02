Diretor da OAB e família são mortos em casa em São Gonçalo, no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um diretor da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), sua mulher e sua filha foram assassinados a tiros dentro de casa na madrugada desta sexta-feira (17) em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Wagner da Silva Salgado, 47, era diretor de eventos da subseção de São Gonçalo da OAB, e foi encontrado por policiais e bombeiros ainda com vida, mas morreu no hospital. Sua mulher, Soraya Gonçalves de Resende, 37, e a filha deles, Geovanna, já estavam mortas quando a polícia chegou à residência, localizada no bairro Barro Vermelho. Salgado era advogado cível e trabalhava há mais de um ano como diretor da OAB, informou a entidade. "A gente não tem pista do que pode ter acontecido aqui", disse o presidente da OAB de São Gonçalo, Eliano Enzo. Em nota oficial, o presidente da OAB Rio, Felipe Santa Cruz, disse que entrou em contato com a Secretaria de Segurança para exigir rapidez na investigação. "Não vamos descansar enquanto esse crime não for esclarecido", afirmou. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.