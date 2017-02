DOMINGO - Eliminados, Boavista e Botafogo devem escalar reservas neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já de fora da disputa pela Taça Guanabara, Boavista e Botafogo se enfrentam neste domingo (19), em Saquarema, pela última rodada da classificatória da competição. Ambos os clubes têm quatro pontos e não alcançam mais Flamengo e Madureira, que lideram o grupo B com 12 e 10 pontos, respectivamente. Por isso, as equipes já mudaram o foco para outros campeonatos. O Botafogo pensa no jogo de volta contra o Olimpia pela Libertadores, marcado para a próxima quarta-feira (22). Na partida de ida, o time carioca venceu por 1 a 0 no Engenhão. O clube que sair vencedor do duelo de 180 minutos garante a vaga na fase de grupos do torneio continental. Assim, o técnico Jair Ventura deve escalar um time composto por jogadores reservas neste domingo. Apesar de o jogo não ter relevância prática para o Botafogo no Estadual, o volante Dudu Cearense, que deve começar jogando, disse que a partida é importante e que vai entrar em campo “com a maior vontade”. No Boavista, o foco é a Copa do Brasil. Após derrotar o Ceará por 1 a 0 no meio da semana -com um gol de pênalti aos 49 min do segundo tempo-, a equipe entra em campo contra a Portuguesa, pela segunda fase do torneio, na próxima quarta. Diante disso, o time da região dos lagos também pode se apresentar com jogadores reservas neste domingo. BOAVISTA Felipe; Thiaguinho, Gustavo Geladeira, Antônio Carlos, Maicon; Lucas Rocha, Willian Maranhão, Pedro Botelho, Erick Flores; Mosquito e Marcelo Nicácio T.: Joel Santana BOTAFOGO Helton Leite; Marcinho, Carli, Igor Rabello, Gilson; Fernandes, Dudu Cearense, Rodrigo Lindoso, Leandrinho; Joel (Vinícius Tanque) e Pachu (Guilherme) T.: Jair Ventura Estádio: Bacaxá, em Saquarema (RJ) Horário: 17h Árbitro: Carlos Eduardo Nunes Braga