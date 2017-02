Seis pessoas morrem em acidente entre carro e carreta no Paraná

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis pessoas morreram em acidente entre um carro e uma carreta na BR-153, no final da Serra do Honorato, região de General Carneiro (PR), na noite desta sexta-feira (17). Entre os mortos estão três crianças. O acidente ocorreu por volta das 21h30 e provocou interdição da pista. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de General Carneiro, o motorista do carro perdeu o controle, atravessou a pista e bateu de frente na carreta. Todos os mortos estavam no carro, um Gol com placas de Xaxim (SC). O motorista do caminhão não ficou ferido. Os corpos foram levados para o IML de União da Vitória (PR).