Fla está a 2 jogos de igualar marca do time de Ronaldinho e Thiago Neves

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tem 100% de aproveitamento na temporada. O time venceu os seis jogos oficiais que disputou em 2017 e persegue uma marca recente para alcançar o melhor início dos últimos anos. O último melhor começo de temporada do Flamengo foi em 2011. Sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, a equipe da Gávea contava com Ronaldinho e Thiago Neves no elenco. Foram oito triunfos consecutivos (Volta Redonda, América, Americano, Vasco, Nova Iguaçu, Boavista, Resende e Murici-AL). A sequência de vitórias só foi interrompida na semifinal da Taça Guanabara, quando o Rubro-negro empatou por 1 a 1 com o Botafogo - vitória por 3 a 1 nos pênaltis. Depois do compromisso, o Flamengo conquistou a competição com o gol de falta de Ronaldinho sobre o Boavista e terminou com o título invicto do Carioca 2011. Desta vez, o time de Zé Ricardo soma seis vitórias consecutivas (Boavista, Macaé, Nova Iguaçu, Grêmio, Botafogo e América-MG). Para igualar a boa marca recente, o Rubro-negro tem dois jogos em competições nas quais já está classificado. A primeira partida será no domingo (19), contra o Madureira, às 17h (de Brasília), em Volta Redonda. Se vencer, a sequência poderá ser igualada na quarta-feira (22), em jogo diante do Ceará, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pela Primeira Liga. Além da busca por marcas expressivas, o Flamengo defende uma invencibilidade de quatro meses em jogos oficiais. A última derrota foi em 16 de outubro do ano passado - 2 a 1 para o Internacional. De lá para cá, o Rubro-negro entrou em campo 13 vezes, com oito vitórias e cinco empates.