Baptista roda elenco estrelado e testa 18 jogadores em 3 jogos do Palmeiras

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Palmeiras foi turbinado para a temporada 2017. Depois do título brasileiro, o clube acertou a contratação de nove jogadores - entre eles estrelas como Felipe Melo, Guerra, Michel Bastos e Borja. Com um grupo poderoso nas mãos, o técnico Eduardo Baptista testou 18 atletas nos três jogos oficiais do ano. Atualmente, o Palmeiras conta com 32 jogadores no elenco. O número é inferior ao da temporada passada, pois 11 atletas deixaram o clube nas primeiras semanas de janeiro. Nas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista, Baptista colocou em campo três times distintos. O treinador manteve a base das equipes, com Prass, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Zé Roberto, Felipe Melo, Róger Guedes, Dudu e Willian - todos eles atuaram como titulares nas partidas. Nas outras duas vagas, houve revezamento. Baptista optou por Raphael Veiga na estreia do Paulistão, contra o Botafogo no Allianz Parque. Nos dois duelos seguintes, Alejandro Guerra atuou nessa função. A outra mudança deu-se porque Tchê Tchê se lesionou na estreia. O treinador, então, deslocou Jean para o meio-campo e escalou Fabiano na lateral direita diante do Ituano, no último domingo. Na vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, Moisés fez sua estreia na temporada Baptista ainda fez três substituições em cada um dos confrontos. O treinador optou pelas entradas de Michel Bastos, Keno, Alecsandro e Thiago Santos duas vezes. Raphael Veiga ganhou uma chance no segundo tempo da partida contra o São Bernardo. REFORÇOS MUDAM JOGO As entradas de Michel, Veiga e Keno na última quinta-feira ajudaram o Palmeiras a mudar o panorama do jogo. Seis minutos depois das duas primeiras alterações (Róger Guedes por Michel e Guerra por Veiga), o time alviverde conseguiu abrir o placar. "São jogadores que têm qualidade e entram descansados. Eles têm a responsabilidade de aumentar o ritmo do jogo. Acho que conseguiram fazer o que o Eduardo pensou", disse Fernando Prass. Outro "veterano" do elenco, o zagueiro Vitor Hugo, fez elogios aos atletas. "Eles entraram com vontade de mostrar serviço. Quem entrou não deixou o nível cair e até subiu o nível. Entraram descansados e arriscando. Mostrou a força do nosso elenco. Isso que a gente tem de explorar cada vez mais porque tem muito jogador de qualidade", ressaltou. O próprio Michel falou sobre o fato de começar entre os reservas da equipe nos últimos jogos. O meia recém-contratado entrou em campo contra Botafogo e São Bernardo - nesse duelo, iniciou a jogada do gol de Dudu. "Eu, mais o Keno e o Raphael Veiga somos jogadores dinâmicos, damos movimentação e foi isso que nos foi pedido: chamar o jogo, dar mais dinâmica. Ele (Eduardo Baptista) viu que teria de mudar o estilo que foi no primeiro tempo", frisou Michel. LISTA DO PAULISTA O Palmeiras inscreveu 28 jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. Estão de fora o goleiro Daniel Fuzato, o volante Arouca, o meia Hyoran e o atacante Borja. Da relação, dez atletas ainda não entraram em campo pelo estadual. São eles: os goleiros Jailson e Vinícius Silvestre, os zagueiros Mina, Thiago Martins e Antônio Carlos, o lateral esquerdo Egídio, o meio-campista Vitinho, além dos atacantes Erik, Rafael Marques e Lucas Barrios. Na Libertadores, o clube poderá incluir 30 jogadores na lista da competição. Ela precisa ser enviada até o dia 6 de março. Dois dias depois, o Palmeiras estreia no torneio contra o vencedor de Junior Barraquilla-COL e Atlético Tucumán-ARG, fora de casa - os colombianos venceram o primeiro jogo por 1 a 0.