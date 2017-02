Apresentado, Apodi fala em ajudar na reconstrução da Chapecoense

DANIEL FASOLIN CHAPEÇÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã deste sábado (18), véspera do clássico contra o Figueirense, a Chapecoense apresentou de forma oficial o lateral direito Apodi, que volta ao clube após passagem de sucesso em 2015. "É um privilégio vestir essa camisa, me sinto tão feliz. É uma maneira de estar perto das pessoas que gosto e também se aproximar dos meus companheiros que se foram. Difícil vir aqui e não pensar nisso, não falar nisso. Eu joguei com a maioria dos jogadores que se foram, mas minha missão é ajudar na reconstrução", disse. Após uma longa negociação, que esteve perto de não ser concretizada, o jogador chegou a Chapecó ainda na terça, realizou os exames médicos e já começou a treinar com o grupo na quarta (15). Apodi fez muitas referências aos seus antigos companheiros, que perderam a vida no acidente com o avião da Lamia em Medellín no ano passado. E uma das fotos de sua apresentação ele reproduziu um gesto característico de Gil e Ananias. Apodi, que passou pela Chape em 2015, tinha seu passe vinculado ao Kuban Krasnobar da Rússia. Em 2016 o lateral foi emprestado ao Sport, onde ficou até o final do ano. Apodi conseguiu liberação junto ao clube russo de forma definitiva e assinou contrato com a Chapecoense até o final de 2018. O jogador chegou a ficar próximo de acertar com o Goiás, mas, após conversas com o vice de futebol Nei Maidana, escolheu voltar à Santa Catarina. Na sua primeira passagem por Chapecó, o lateral fez muito sucesso, participou de 53 partidas e marcou quatro gols, o mais marcante deles aconteceu na vitória de virada por 3 a 2 contra o Grêmio na Arena em Porto Alegre.